АПЛ. Ливерпуль и Ман Сити завершают чемпионат победами, Тоттенхэм довольствуется ничьей

Чемпионат Англии. 38-й тур

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Уже на первой минуте "красные" пропустили гол, что стало неожиданностью. Да, многим лидерам Юрген Клопп дал отдохнуть, но все равно провала на первых минутах от "Ливерпуля" никто не ждал. Понадобилось время, чтобы гости пришли в себя и стали атаковать в привычном стиле. Наконец, в конце первого тайма прошел навес от Окслейд-Чемберлена и ван Дейк классно пробил головой.

При счете 1:1 мерсисайдцы уже владели полным игровым преимуществом, а хозяева старались удержать приемлемый счет. Не получилось. Великолепный удар получился у Ориги, который решился на сложный обводящий выстрел в дальний угол, вратарь проспал этот мяч.

Уже на последних минутах Мане установил окончательный счет встречи. Интересно, что гол Мане получился похожим на точный удар Ориги, снова обводящий удар в тот самый дальний угол. На классе уверенно "Ливерпуль" добыл эту победу, завершив сезон на мажорной ноте. 99 очков в активе команды Клоппа, всего одного пункта не хватило для повторения рекорда "Ман Сити" в чемпионате 2017/18. Тем не менее, сезон для "красных" стал фантастическим, триумфальным и, конечно, историческим, потому что чемпионский.

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ньюкасл - Ливерпуль 1:3

Голы: Гейл 1 - ван Дейк 39, Ориги 59, Мане 89

Ньюкасл: 1. Дубравка, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 8. Шелви, 11. Ритчи, 23. Лазаро, 24. Альмирон, 28. Роуз, 42. Бенталеб, 12. Гейл, 10. Сент-Максимен.

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 76. Уильямс, 5. Вейналдум, 27. Ориги, 7. Милнер, 8. Кейта, 15. Окслэйд-Чемберлен, 18. Минамино (Мане 64).

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Команда Гвардиолы хотела завершить чемпионат красиво и смогла это сделать. Невероятная результативность "горожан" - 102 гола в 38 матчах, просто феноменальная атака у "Ман Сити". "Норвич" должен быть доволен, что пропустил всего пять мячей.

Уже на 8-й минуте гол забил Эрнандес, его не засчитали, но на 12-й минуте защитники (и арбитры) уже ничего не могли поделать с Жезусом, который переправил мяч в ворота с близкого расстояния. Вообще, комбинации у хозяев выходили на любой вкус, куражились манкунианцы и не оставили от "канареек" камня на камне. Дубль оформил де Брюйне, по голу забили Стерлинг и Марез.

Несмотря на то, что соперником вице-чемпиона был явный аутсайдер, который вылетел в Чемпионшип, этот матч показал - в следующем сезоне "Ман Сити" будет бороться за первое место. Более того, с высокой вероятностью, именно команда Гвардиолы будет главным претендентом на чемпионство.

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Ман Сити - Норвич 5:0

Голы: Габриэл Жезус 12, де Брюйне 45, Стерлинг 79, Марез 83, де Брюйне 90+1

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 50. Гарсия, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 47. Фоден, 21. Силва Д., 9. Жезус.

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 5. Хэнли, 6. Циммерманн, 23. Маклин, 7. Рупп, 11. Эрнандес, 12. Льюис, 14. Кантуэлл, 18. Штайперманн, 22. Пукки.

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Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:1

Голы: Шлупп 53 - Кейн 13

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 6. Данн, 8. Куяте, 15. Шлупп, 38. Митчелл, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо, 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин, 10. Кейн.

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Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Брайтон 1:2

Голы: Вуд 44 - Биссума 20, Коннолли 50

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Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед 3:1

Голы: Адамс 50, Адамс 71, Ингз 84 - Ландстрем 26