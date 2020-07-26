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Гвардиола даст возможность игрокам самим выбрать капитана Ман Сити после ухода Сильвы

Англия
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Фавориты: Кевин де Брюйне, Фернандиньо и Серхио Агуэро

Гвардиола даст возможность игрокам самим выбрать капитана Ман Сити после ухода Сильвы
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Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва по окончанию этого сезона уйдет из стана "горожан".

"Ман Сити" в следующем сезоне понадобиться новый капитан. Наставник английского клуба Пеп Гвардиола сказал, что позволит игрокам самим выбрать капитана.

"Как всегда, я позволяю игрокам выбирать. Возможно, последнее слово за мной, но обычно игроки сами решают, кто их будет представлять. Нормальный подход. Игроки настолько умны, что сами знают, что им нужно", – сказал Гвардиола.

The Telegraph сообщает, что фаворитами на роль нового капитана считаються Кевин де Брюйне, Фернандиньо и Серхио Агуэро.

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В статье: Давид Сильва Фернандиньо Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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Источник:
The Telegraph
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