Гвардиола даст возможность игрокам самим выбрать капитана Ман Сити после ухода Сильвы

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва по окончанию этого сезона уйдет из стана "горожан".

"Ман Сити" в следующем сезоне понадобиться новый капитан. Наставник английского клуба Пеп Гвардиола сказал, что позволит игрокам самим выбрать капитана.

"Как всегда, я позволяю игрокам выбирать. Возможно, последнее слово за мной, но обычно игроки сами решают, кто их будет представлять. Нормальный подход. Игроки настолько умны, что сами знают, что им нужно", – сказал Гвардиола.

The Telegraph сообщает, что фаворитами на роль нового капитана считаються Кевин де Брюйне, Фернандиньо и Серхио Агуэро.