Ман Юнайтед установил рекорд по пробитым пенальти за сезон АПЛ

В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лестер" 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш. Португалец реализовал 11-метровый удар на 71-й минуте встречи.

Этот пенальти стал 14-м для "МЮ" в текущем сезоне АПЛ. Таким образом "Ман Юнайтед" установил рекорд турнира по этому показателю. Ранее лидерство принадлежало "Лестеру" - "лисы" в сезоне 2015/2016 пробивали пенальти 13 раз.