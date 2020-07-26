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Ман Юнайтед установил рекорд по пробитым пенальти за сезон АПЛ

Англия
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Бруну Фернандеш пробил 14-й 11-метровый "МЮ" в сезоне

Ман Юнайтед установил рекорд по пробитым пенальти за сезон АПЛ
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В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лестер" 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш. Португалец реализовал 11-метровый удар на 71-й минуте встречи.

Этот пенальти стал 14-м для "МЮ" в текущем сезоне АПЛ. Таким образом "Ман Юнайтед" установил рекорд турнира по этому показателю. Ранее лидерство принадлежало "Лестеру" - "лисы" в сезоне 2015/2016 пробивали пенальти 13 раз.

Ман Юнайтед установил рекорд по пробитым пенальти за сезон АПЛ - изображение 1
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В статье: АПЛ пенальти Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Лестер Сити
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Источник:
GracenoteLive
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