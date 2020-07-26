Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ впервые в карьере

Сегодня закончился сезон чемпионата Англии 2019/2020. Опредилился лучший бомбардир прошедшей кампании.

"Золотую бутсу" АПЛ получил нападающий "Лестера" Джейми Варди. Форвард забил 23 гола в 35 матчах. Англичанин обогнал в гонке бомбардиров Дэнни Ингза (22 гола в 38 матчах), Пьер-Эмерика Обамеянга (22 гола в 36 матчах), Рахима Стерлинга (20 голов за 33 матча) и Мохамеда Салаха (19 голов за 34 матчах).

Примечательно, что Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ впервые в своей игровой карьере - в 33 года.