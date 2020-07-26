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Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ впервые в карьере
Джейми покорилось это достижение в 33 года
Сегодня закончился сезон чемпионата Англии 2019/2020. Опредилился лучший бомбардир прошедшей кампании.
"Золотую бутсу" АПЛ получил нападающий "Лестера" Джейми Варди. Форвард забил 23 гола в 35 матчах. Англичанин обогнал в гонке бомбардиров Дэнни Ингза (22 гола в 38 матчах), Пьер-Эмерика Обамеянга (22 гола в 36 матчах), Рахима Стерлинга (20 голов за 33 матча) и Мохамеда Салаха (19 голов за 34 матчах).
Примечательно, что Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ впервые в своей игровой карьере - в 33 года.
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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
26.07.2020 в 21:24
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ZSTV1223 (Черкаси)
26.07.2020 в 20:58
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simargl (Чернигов)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.07.2020 в 21:32
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