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Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ впервые в карьере

Англия
(5 голосов)

Джейми покорилось это достижение в 33 года

Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ впервые в карьере
Новина українською

Сегодня закончился сезон чемпионата Англии 2019/2020. Опредилился лучший бомбардир прошедшей кампании.

"Золотую бутсу" АПЛ получил нападающий "Лестера" Джейми Варди. Форвард забил 23 гола в 35 матчах. Англичанин обогнал в гонке бомбардиров Дэнни Ингза (22 гола в 38 матчах), Пьер-Эмерика Обамеянга (22 гола в 36 матчах), Рахима Стерлинга (20 голов за 33 матча) и Мохамеда Салаха (19 голов за 34 матчах).

Примечательно, что Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ впервые в своей игровой карьере - в 33 года.

Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ впервые в карьере - изображение 1

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В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг Золотая бутса Рахим Стерлинг АПЛ Мохамед Салах Джейми Варди Лестер Сити Дэнни Ингз
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(5 голосов)
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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
26.07.2020 в 21:24
Вообще-то в списке ближайших преследователей Ингс из Саутгемптона, который второе место разделил с Обамеянгом, но он видимо не звёздный чтоб о нем упоминать :)
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ZSTV1223 (Черкаси)
26.07.2020 в 20:58
Хороший гравець
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simargl (Чернигов)
26.07.2020 в 20:55
Есть на кого равняться Филиппову ...!! )))
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Artemanat (Кривой Рог)
26.07.2020 в 21:32
В точку,Филипову 27,а через пару лет в Лестер перейдет ))))
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