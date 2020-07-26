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Эдерсон - обладатель Золотой Перчатки АПЛ сезона 2019/20
У бразильца 16 "сухих" матчей в прошедшем сезоне АПЛ
В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома разгромил "Бернли" 5:0.
Таким образом, голкипер "горожан" Эдерсон отстоял 16 матчей на ноль в прошедшем сезоне АПЛ. Бразильский вратарь получил "Золотую перчатку" по итогам сезона 2019/20.
В стража ворот "Бернли" Ника Поупа на один "сухой" матч меньше, нежели у Эдерсона.
У Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Алиссона ("Ливерпуль"), Каспера Шмейхеля ("Лестер"), Руя Патрисиу ("Вулверхэмптон") и Дина Хендерсона ("Шеффилд Юнайтед") по 13 "сухих" матчей.
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