Эдерсон - обладатель Золотой Перчатки АПЛ сезона 2019/20

В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома разгромил "Бернли" 5:0.

Таким образом, голкипер "горожан" Эдерсон отстоял 16 матчей на ноль в прошедшем сезоне АПЛ. Бразильский вратарь получил "Золотую перчатку" по итогам сезона 2019/20.

В стража ворот "Бернли" Ника Поупа на один "сухой" матч меньше, нежели у Эдерсона.

У Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Алиссона ("Ливерпуль"), Каспера Шмейхеля ("Лестер"), Руя Патрисиу ("Вулверхэмптон") и Дина Хендерсона ("Шеффилд Юнайтед") по 13 "сухих" матчей.