Фрэнк Лэмпард: Челси не видели в ТОП-4. Но мы не можем радоваться этому результату

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после победы над "Вулверхэмптоном" в заключительном туре АПЛ.

"Вулверхэмптон" – отличный соперник, но моя команда проявила фантастическую дисциплину. Иногда в домашних матчах нам этого не хватало. У Мэйсона Маунта получился прекрасный удар, а Оливье Жиру продемонстрировал класс. Это многое значит для меня.

"Челси" не может слишком радоваться попаданием в ТОП-4 АПЛ, но, вероятно, нас не видели на этой позиции в начале. В этом сезоне мы дали шансы молодым игрокам и постарались улучшить тех, кто у нас был.

Было много неизвестных, когда я возглавил команду. Мы остались без Эдена Азара – сильного футболиста, мы не знали, сможем ли двигаться вперед без него. Но сейчас у нас есть командный дух.

Я и мой штаб хотим совершенствоваться постоянно. Теперь вызов состоит в том, что мы сможем сделать в следующем сезоне", – рассказал Лэмпард.