Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрэнк Лэмпард: Челси не видели в ТОП-4. Но мы не можем радоваться этому результату
Наставник лондонцев подвел итоги сезона
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после победы над "Вулверхэмптоном" в заключительном туре АПЛ.
"Вулверхэмптон" – отличный соперник, но моя команда проявила фантастическую дисциплину. Иногда в домашних матчах нам этого не хватало. У Мэйсона Маунта получился прекрасный удар, а Оливье Жиру продемонстрировал класс. Это многое значит для меня.
"Челси" не может слишком радоваться попаданием в ТОП-4 АПЛ, но, вероятно, нас не видели на этой позиции в начале. В этом сезоне мы дали шансы молодым игрокам и постарались улучшить тех, кто у нас был.
Было много неизвестных, когда я возглавил команду. Мы остались без Эдена Азара – сильного футболиста, мы не знали, сможем ли двигаться вперед без него. Но сейчас у нас есть командный дух.
Я и мой штаб хотим совершенствоваться постоянно. Теперь вызов состоит в том, что мы сможем сделать в следующем сезоне", – рассказал Лэмпард.
"Аристократы" набрали 66 очков по итогам сезона, заняли 4-е место в турнирной таблице и получили путевку у Лигу чемпионов на следующий сезон.