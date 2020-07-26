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Де Брюйне стал лучшим ассистентом сезона АПЛ и повторил рекорд Анри

Англия
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У бельгийца 20 голевых передач в АПЛ сезона 2019/20

Де Брюйне стал лучшим ассистентом сезона АПЛ и повторил рекорд Анри
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В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома разгромил "Бернли" 5:0.

Полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне отметился в этом поединке голевой передачей - этот ассист стал для бельгийца 20-м в текущем сезоне АПЛ.

Кевин стал лучшим ассистентом сезона чемпионата Англии и повторил рекорд экс-нападающего форварда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.

Де Брюйне стал лучшим ассистентом сезона АПЛ и повторил рекорд Анри - изображение 1

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В статье: Тьерри Анри Манчестер Сити (Англия) АПЛ Бернли Кевин Де Брюйне
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