Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WhoScored: Ярмоленко - лучший в составе Вест Хэма в матче с Астон Виллой
Андрей отметился забитым голом в концовке поединка
В заключительном туре АПЛ "Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Астон Виллой" 1:1.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко молотобойцев вышел в этом поединке на замену на 45-й минуте, а на 85-й сравнял счет в матче ударом из-за пределов штрафной площадки. В прошедшем сезоне чемпионата Англии игрок сборной Украины записал на свой счет 5 голов.
По оценке WhoScored 30-летний украинец стал лучшим игроком в составе "Вест Хэма" в этом матче. Андрей получил оценку 7.1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...