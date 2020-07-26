WhoScored: Ярмоленко - лучший в составе Вест Хэма в матче с Астон Виллой

В заключительном туре АПЛ "Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Астон Виллой" 1:1.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко молотобойцев вышел в этом поединке на замену на 45-й минуте, а на 85-й сравнял счет в матче ударом из-за пределов штрафной площадки. В прошедшем сезоне чемпионата Англии игрок сборной Украины записал на свой счет 5 голов.

По оценке WhoScored 30-летний украинец стал лучшим игроком в составе "Вест Хэма" в этом матче. Андрей получил оценку 7.1.