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Жозе Моуриньо: Тоттенхэм мог занять четвертое место с момента моего назначения

Англия
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Наставник "шпор" поделился мыслями после ничьи с "Кристал Пэлас"

Жозе Моуриньо: Тоттенхэм мог занять четвертое место с момента моего назначения
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо подвел итоги сезона для "шпор" после ничьи с "Кристал Пэлас" в заключительном туре АПЛ.

"Сезон получился сумасшедшим. С момента финала Лиги чемпионов были взлеты и падения, это очень тяжело. В последнее время нам удалось добиться результатов и показать уровень. Но сегодня игра не получилась.

Однако в текущий период мы действовали отлично, получили необходимые результаты и были хороши для того, чтобы завоевать место в Лиге Европы.

Но я счастлив с личной точки зрения, потому что мы могли занять четвертое место с момента, как я возглавил команду, а это очень хорошо с учетом всех наших проблем", – сказал португалец.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC
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