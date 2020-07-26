Жозе Моуриньо: Тоттенхэм мог занять четвертое место с момента моего назначения

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо подвел итоги сезона для "шпор" после ничьи с "Кристал Пэлас" в заключительном туре АПЛ.

"Сезон получился сумасшедшим. С момента финала Лиги чемпионов были взлеты и падения, это очень тяжело. В последнее время нам удалось добиться результатов и показать уровень. Но сегодня игра не получилась.

Однако в текущий период мы действовали отлично, получили необходимые результаты и были хороши для того, чтобы завоевать место в Лиге Европы.

Но я счастлив с личной точки зрения, потому что мы могли занять четвертое место с момента, как я возглавил команду, а это очень хорошо с учетом всех наших проблем", – сказал португалец.