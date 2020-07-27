Карло Анчелотти: Эвертон будет усердно работать над укреплением состава

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после поражения от "Борнмута" в заключительном туре АПЛ.

"Такое выступление было ожидаемо, поскольку это был последний матч в сезоне, а мотивация была не так сильна. Мы недовольны, но смотрим вперед.

Игрокам нужно отдохнуть, это был напряженный сезон. Мы вернемся с большими амбициями. Иногда на поле все решает мотивация. Мойзе Кин сыграл хорошо, он молод и должен стать еще сильнее, но важно, что он сумел отличиться.

Нам следует быть собранными, у нас есть время для подготовки к следующему сезону. Мы будем усердно работать над укреплением состава. Это точно.

Лейтон Бейнс принял решение завершить карьеру игрока. Каждый, кто болеет за "Эвертон", должен быть ему признателен, ведь он был образцовым футболистом и провел славную карьеру", – рассказал итальянский наставник.