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Бронза для Сульшера. Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, 26 июля 2020

Бронза для Сульшера. Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура Английской Премьер-лиги, в котором решалась судьба бронзовых наград чемпионата, а с ними и места в Лиге Чемпионов. Лисам нужно было побеждать, чтобы гарантированно быть четвертыми, МЮ три очка гарантировали бронзу. В конце концов, сильнее оказалась команда Сульшера - счет открыл Фернандеш, а закрепил преимущество Лингард. Как следствие, Лестер финишировал на пятой строчке.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандес 71 пен., Лингард 90 + 7

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш "Лестер Сити"
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