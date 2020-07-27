Бронза для Сульшера. Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура Английской Премьер-лиги, в котором решалась судьба бронзовых наград чемпионата, а с ними и места в Лиге Чемпионов. Лисам нужно было побеждать, чтобы гарантированно быть четвертыми, МЮ три очка гарантировали бронзу. В конце концов, сильнее оказалась команда Сульшера - счет открыл Фернандеш, а закрепил преимущество Лингард. Как следствие, Лестер финишировал на пятой строчке.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандес 71 пен., Лингард 90 + 7