Лингард забил впервые за сезон и испортил болельщику ставку с коэффициентом в 67.00

Футболист "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард сильно огорчил одного английского фаната ставок, отличившись в воротах "Лестера" в заключительном 38-м туре АПЛ. Болельщик в разгар сезона оформил ставку на сумму в 10 фунтов на то, что Джесси не сможет забить и даже отдать голевую передачу в рамках всего чемпионата.

Коэффициент на это событие был 67.00. Таким образом, фанат мог поднять 660 фунтов сверху своей ставки.

Каким же было его разочарование, когда на самой последней минуте Лингард, который вышел на замену, воспользовался грубой ошибкой вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля и забил гол.

Looooool poor guy, Lingard scored in the 97th minute during the last match of the season to ruin this guys bet. pic.twitter.com/llCCGXwPAC