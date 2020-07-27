Золотая бутса 2020: Иммобиле догоняет Левандовски, Роналду отстает на три мяча

На прошлых выходных завершился еще один Топ-чемпионат. Последний, 38-й тур сыграли в АПЛ, а Джейми Варди впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. 23 гола у форварда "Лестера", его ближайшие преследователи Пьер-Эмерик Обамеянг и Дэнни Ингз забили на один гол меньше, правда, в рейтинге лучших бомбардиров европейских чемпионатов они далеки от лидеров. Варди на восьмом месте, Обамеянг и Ингз замыкают десятку.

Еще два тура необходимо сыграть в итальянской Серии А, собственно, за счет Чемпионата Италии и сохраняется интрига в борьбе за "Золотую бутсу 2020". "Ювентус" оформил очередное чемпионство, в воскресенье обыграв "Сампдорию" 2:0. Один из голов забил Криштиану Роналду, у португальца теперь 31 точный удар и третья позиция в нашем списке голеодоров.

На три мяча больше в активах у Роберта Левандовски и Чиро Иммобиле, и если нападающий "Баварии" не сможет пополнить свой голевой багаж, то форвард "Лацио" набрал невероятный темп и всерьез настроен покорить Европу. Римляне на выходных в гостях разгромили "Верону" 5:1, а 30-летний Иммобиле оформил хет-трик. Тут необходимо отметить, что два забитых пенальти в матче с "Вероной" позволили Чиро побить рекорд Серии А по голам с точки - у Иммобиле 14 реализованных пенальти. А также форвард "Лацио" стал первым итальянцем в истории Серии А, которому покорилась отметка в 34 гола за сезон чемпионата Италии.

"Лацио" предстоит сыграть в двух последних турах чемпионата с "Брешией" и "Наполи", а "Ювентус" сразится с "Кальяри" и "Ромой".

Пятерку лучших бомбардиров замыкают Тимо Вернер ("Лейпциг") и Лионель Месси ("Барселона"). Если для Вернера 28 голов в Бундеслиге это явный успех, то Месси сдал в этом сезоне. У аргентинца было 36 голов в прошлом сезоне Примеры, 34 точных удара в чемпионате Испании 2017/18, а в этом сезоне Примеры всего 25 голов у Лео. Как и вся каталонская команда очевидно показывает регресс ее лидер.

Вряд ли вмешается в борьбу за "Золотую бутсу 2020" Ромелу Лукаку. Хотя форвард "Интера" в прошлом туре дважды забил "Дженоа", а миланский клуб добыл победу 3:0. Всего у бельгийца 23 гола, возможно, Лукаку поднимется выше в этом рейтинге и обойдет главную сенсацию европейского сезона Эрлинга Холанда, а заодно и Месси. У норвежца 29 голов, но значительная часть из них забита еще в "Зальцбурге". Поэтому, 46 очков у Лукаку и 50 баллов у Холанда, еще два мяча надо забить Ромелу.

Также к бомбардирским открытиям этого европейского сезона отнесем Шона Вайсмана, который в чемпионате Австрии за "Вольфсберг" забил 30 голов (45 очков). А также великолепно проявил себя Дэнни Ингз, 27-летний форвард "проголодался" на лавке запасных в "Ливерпуле" в прошлых чемпионатах и в сезоне 2019/20 с большим удовольствием забивал за "Саутгемптон". У Ингза 22 гола в АПЛ.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 27 июля