Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

Анализировать статистику нужно очень тщательно и осторожно. Пример Андрея Ярмоленко в сезоне-2019/20 это прекрасно иллюстрирует.

С одной стороны, что такое 5 голов за весь чемпионат? Капля в море. С другой - это третий лучший показатель в его "Вест Хэме" после Себастьяна Алле (7) и Микейла Антонио (10). Причем оба топ-бомбардира "Молотобойцев" по ходу сезона занимали позицию центрфорварда.

Два мяча Андрея в сезоне - против "МЮ" и "Челси" - были победными для его команды. Еще один - вчерашний, в ворота "Астон Виллы" - принес "Вест Хэму" ничью. Вклад, казалось бы, небольшой - только 7 очков. Но и "Молотобойцы" оторвались от зоны вылета только на 5.

Вчера против "Вилланов" Андрею здорово помог рикошет - шансов залететь у прямого удара в том эпизоде было немного. Но любой игрок, тренер или просто болельщик со стажем скажет вам, что везение в футболе не случается просто так - его нужно заслужить. Ярмоленко - лучший тому пример.

Вообще Андрей плох при выходах на замену - это еще в Украине было заметно, да и в Германии суперсаба из него не получилось. Приход Дэвида Мойеса в "Вест Хэм", однако, поставил его перед выбором: либо показывать себя со скамейки, либо не играть вообще. И украинец адаптировался, даром что ему уже стукнуло 30. Некоторые его выходы под уставших соперников были максимально к месту. А гол в ворота "Челси" - и вовсе классика от Ярмоленко.

Вдобавок немолодой вингер нашел в себе силы восстановиться после третьей серьезной травмы за три года - и это тоже подвиг. В "Боруссии" он пропустил всю вторую половину сезона; затем пережил разрыв ахиллова сухожилия в первом сезоне за "Вест Хэм". Этой зимой Андрея снова с головой накрыли травмы, но на сей раз он успел вернуться и помог команде на решающем отрезке.

Ну и потом, вы слышали хоть одно кривое слово в адрес Ярмоленко от тренеров, партнеров или фанатов "Молотобойцев"? Если об Андрее и говорят, то исключительно комплименты - дескать, вкалывает, старается, способен на фантастические вещи левой ногой.

А теперь, по окончании сезона, фанаты в соцсетях буквально требуют оставить Андрея еще на год - по их мнению, он "привносит в игру команды что-то особенное".

Что именно - легко проследить по показателю ожидаемых голов (xG). В матче против "Астон Виллы" он у Ярмолы составил лишь 0,05; против "Челси" - 0,44; против "Борнмута" - 0,13; против "МЮ" - 0,22; против "Норвича" - 0,19. Проще говоря, все свои мячи в этом сезоне украинец забил в максимально невыгодных и неочевидных ситуациях. Не так много игроков даже на уровне АПЛ способны делать это постоянно.

Поэтому, да - Ярмоленко может остаться. Он заслужил привилегию еще год поиграть в сильнейшей лиге планеты своим трудом и ударами с левой, хотя еще полгода назад казалось, что все кончено. Теперь же боссы "Вест Хэма" поставлены перед дилеммой - опытный запасной с уникальными скиллами и неплохой результативностью уж точно не помешает на дистанции.

И это вовсе не понижение в статусе для украинца - просто иначе уже нельзя. Видно же, его тело сдает и больше не может выдерживать по 90 минут в АПЛ каждую неделю. Ломается и все тут. А вот со скамейки он еще способен и пользу принести, и на передовицы газет пару раз за сезон попасть. Всяко лучше, чем забивать разным "Анкарагюджю" и "Генчлербирлиги" где-нить в турецкой глуши.