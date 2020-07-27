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Официально: Лейтон Бейнс завершил карьеру
Легенда "ирисок"!
Защитник "Эвертона" Лейтон Бейнс повесил бутсы на гвоздь в 35 лет. Последний свой матч игрок провел в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги против "Борнмута" (1:3).
Бейнс начинал карьеру в "Уигане", он защищал цвета с 2002-го по 2007 год. Затем Лейтон выступал в "Эвертоне" на протяжении 13 сезонов. В общей сложности он отыграл 583 матча на клубном уровне.
???? | Leighton Baines has announced his retirement from football.— Everton (@Everton) July 26, 2020
Thank you for everything, Leighton. ???? pic.twitter.com/mhYYWiPHHB
В сезоне-2019/20 в активе Бейнса 8 поединков и 1 результативная передача.