Официально: Лейтон Бейнс завершил карьеру

Защитник "Эвертона" Лейтон Бейнс повесил бутсы на гвоздь в 35 лет. Последний свой матч игрок провел в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги против "Борнмута" (1:3).

Бейнс начинал карьеру в "Уигане", он защищал цвета с 2002-го по 2007 год. Затем Лейтон выступал в "Эвертоне" на протяжении 13 сезонов. В общей сложности он отыграл 583 матча на клубном уровне.

???? | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. ???? pic.twitter.com/mhYYWiPHHB