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Официально: Лейтон Бейнс завершил карьеру

Англия
(2 голосов)

Легенда "ирисок"!

Официально: Лейтон Бейнс завершил карьеру
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Защитник "Эвертона" Лейтон Бейнс повесил бутсы на гвоздь в 35 лет. Последний свой матч игрок провел в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги против "Борнмута" (1:3).

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Бейнс начинал карьеру в "Уигане", он защищал цвета с 2002-го по 2007 год. Затем Лейтон выступал в "Эвертоне" на протяжении 13 сезонов. В общей сложности он отыграл 583 матча на клубном уровне.

В сезоне-2019/20 в активе Бейнса 8 поединков и 1 результативная передача.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лейтон Бэйнс
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