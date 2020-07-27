Рой Кин: Лэмпард потрудился лучше Сульшера – если Челси выиграет Кубок Англии, то это будет отличный сезон

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин сравнил работу тренера лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда и наставника манкунианцев Оле Гуннара Сульшера. Цитирует Кина Daily Mail.

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"Фрэнк потрудился лучше Сульшера. Я ожидал, что они будут играть средне, но Лэмпард действительно хорошо справляется. Он принимал важные решения, ввел много талантливых молодых игроков в состав. Ребята воспользовались предоставленными возможностями".

"Челси" закончил в ТОП-4, и, конечно, если у них получится выиграть Кубок Англии, то это будет отличный сезон. Лэмпард предпочитает не хвастаться попаданием в четверку, но для "Челси" это огромный шаг вперед".

Напомним, "синие" сыграют в финале Кубка Англии против "Арсенала" 1 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. "Манчестер Юнайтед" опередил "Челси" по дополнительным показателям и взял бронзовые медали АПЛ.