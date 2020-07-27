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Насколько внимательно вы следили за английской Премьер-лигой 2019/20 - тест от UA-Футбол

Англия
(2 голосов)

Этот чемпионат Англии подарил много интересных и исторических событий

Насколько внимательно вы следили за английской Премьер-лигой 2019/20 - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 26 июля, завершился розыгрыш английской Премьер-лиги сезона 2019/20. За семь туров до конца первенства "Ливерпуль" досрочно завоевал чемпионское звание, что стало рекордом в АПЛ. До этого быстрее других золотые медали удалось выиграть двум манчестерским командам - ​​"Сити" и "Юнайтед". Оба гранда становились чемпионами за пять туров до конца первенства - МС в 2018-м и МЮ в 2001-м. Кроме этого прошлый розыгрыш АПЛ подарил ряд интересных и знаковых событий.

Мы предлагаем Вам проверить, насколько внимательно вы следили за чемпионатом Англии 2019/20, пройдя наш тест.

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В статье: Английская Премьер-лига квиз от UA-Футбол
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Комментарии (2)
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kre4et (Киев)
27.07.2020 в 16:26
You got 80% correct, 12/15
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Maksrovnii (Днепр)
27.07.2020 в 14:49
8/15
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