Насколько внимательно вы следили за английской Премьер-лигой 2019/20 - тест от UA-Футбол

В воскресенье, 26 июля, завершился розыгрыш английской Премьер-лиги сезона 2019/20. За семь туров до конца первенства "Ливерпуль" досрочно завоевал чемпионское звание, что стало рекордом в АПЛ. До этого быстрее других золотые медали удалось выиграть двум манчестерским командам - ​​"Сити" и "Юнайтед". Оба гранда становились чемпионами за пять туров до конца первенства - МС в 2018-м и МЮ в 2001-м. Кроме этого прошлый розыгрыш АПЛ подарил ряд интересных и знаковых событий.

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