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Официально: Кай Хавертц – игрок лондонского Челси
"Синие" продолжают трансферную кампанию
Лидер леверкузенского "Байера" Кай Хавертц официально стал игроком "Челси" – об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Немецкий полузащитник подписал пятилетний контракт с командой Фрэнка Лэмпарда. По информации разных источников, сумма сделки составила более 71 миллиона фунтов. Также предусмотрены бонусы.
В рамках розыгрыша чемпионата Германии-2019/20 Кай сыграл за "фармацевтов" 30 матчей (12 голов и 6 результативных передач). Имеет Хавертц также опыт игры за национальную сборную, в футболке которой выходил на поле семь раз. До 21 года он успел принять участие в 118 матчах Бундеслиги (36 голов) и 19 матчах ЛЧ и ЛЕ (7 голов).
He’s here!— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2020
Welcome to Chelsea, @KaiHavertz29! ????#HiKai ????
Отметим, что Кай - шестой летний новичок "Челси". До этого были подписаны Чилвелл, Силва, Сарр, Зиеш и Вернер. В ближайшее время должна быть усилена
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