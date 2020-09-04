  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Кай Хавертц – игрок лондонского Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Кай Хавертц – игрок лондонского Челси

Англия
(1 голосов)

"Синие" продолжают трансферную кампанию

Официально: Кай Хавертц – игрок лондонского Челси
UA-Футбол
Новина українською

Лидер леверкузенского "Байера" Кай Хавертц официально стал игроком "Челси" – об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Немецкий полузащитник подписал пятилетний контракт с командой Фрэнка Лэмпарда. По информации разных источников, сумма сделки составила более 71 миллиона фунтов. Также предусмотрены бонусы.

В рамках розыгрыша чемпионата Германии-2019/20 Кай сыграл за "фармацевтов" 30 матчей (12 голов и 6 результативных передач). Имеет Хавертц также опыт игры за национальную сборную, в футболке которой выходил на поле семь раз. До 21 года он успел принять участие в 118 матчах Бундеслиги (36 голов) и 19 матчах ЛЧ и ЛЕ (7 голов).

Отметим, что Кай - шестой летний новичок "Челси". До этого были подписаны Чилвелл, Силва, Сарр, Зиеш и Вернер. В ближайшее время должна быть усилена вратарская линия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
04.09.2020 в 22:23
Найкращий трансфер сезону на пару з Вернером. Прекрасна кампанія для Челсі; думаю, місце в четвірці щонайменше їм забезпечено.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...