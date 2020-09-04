Официально: Кай Хавертц – игрок лондонского Челси

Лидер леверкузенского "Байера" Кай Хавертц официально стал игроком "Челси" – об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Немецкий полузащитник подписал пятилетний контракт с командой Фрэнка Лэмпарда. По информации разных источников, сумма сделки составила более 71 миллиона фунтов. Также предусмотрены бонусы.

В рамках розыгрыша чемпионата Германии-2019/20 Кай сыграл за "фармацевтов" 30 матчей (12 голов и 6 результативных передач). Имеет Хавертц также опыт игры за национальную сборную, в футболке которой выходил на поле семь раз. До 21 года он успел принять участие в 118 матчах Бундеслиги (36 голов) и 19 матчах ЛЧ и ЛЕ (7 голов).