Деян Ловрен перешел в Зенит

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Деяна Ловрена в "Зенит". Контракт игрока рассчитан на три года.

"Все в "Ливерпуле" благодарят Деяна за его вклад в успехи команды в течение этих лет и желают ему всего наилучшего в его новом приключении", — говорится в заявлении красных.

Ловрен перешёл в "Ливерпуль" летом 2014 года из "Саутгемптона". Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 1 результативной передачи.