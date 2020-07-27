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Деян Ловрен перешел в Зенит

Англия
(1 голосов)

Игрок подписал трехлетний контракт

Деян Ловрен перешел в Зенит
Новина українською

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Деяна Ловрена в "Зенит". Контракт игрока рассчитан на три года.

"Все в "Ливерпуле" благодарят Деяна за его вклад в успехи команды в течение этих лет и желают ему всего наилучшего в его новом приключении", — говорится в заявлении красных.

Ловрен перешёл в "Ливерпуль" летом 2014 года из "Саутгемптона". Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 1 результативной передачи.

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В статье: Зенит (Санкт-Петербург) Деян Ловрен Ливерпуль
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 16:34
у пару до ракицького хорватський зрадник
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Algrab (Костопiль)
27.07.2020 в 16:10
По.єр...
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FC Energy (Новая Каховка)
27.07.2020 в 16:09
В зенит хоть Месси если перейдет - дно дном
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