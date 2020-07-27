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Боруссия Дортмунд отказала Манчестер Юнайтед в трансфере Санчо за 98 миллионов евро

Англия
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Красным нужно увеличить свое предложение

Боруссия Дортмунд отказала Манчестер Юнайтед в трансфере Санчо за 98 миллионов евро
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"Манчестер Юнайтед" не сумел договориться по трансферу английского полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдоне Санчо, утверждает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По данным источника, английский клуб предлагал за футболиста € 98 млн, но получил отказ. "Боруссия" не готова продавать игрока дешевле € 120 млн.

Санчо перешёл в "Боруссию" летом 2017 года из "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором 17 забитых мячей, отдал 16 результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2022 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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