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Лаллана проходит медобследование в Брайтоне

Англия
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Игрок покинет стан красных

Лаллана проходит медобследование в Брайтоне
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Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана, который покинет "красных" в статусе свободного агента, проходит медобследование в "Брайтоне", сообщает в Twitter журналист Джон Перси.

В случае успешного обследования, английский футболист подпишет с "чайками" трехлетний контракт.

Лаллана выступал в составе "Ливерпуля" с 2014 года, перейдя из "Саутгемптона" за 31 миллион евро. В этом сезоне полузащитник провел 22 матча в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Адам Лаллана
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