Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лаллана проходит медобследование в Брайтоне
Игрок покинет стан красных
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана, который покинет "красных" в статусе свободного агента, проходит медобследование в "Брайтоне", сообщает в Twitter журналист Джон Перси.
В случае успешного обследования, английский футболист подпишет с "чайками" трехлетний контракт.
Лаллана выступал в составе "Ливерпуля" с 2014 года, перейдя из "Саутгемптона" за 31 миллион евро. В этом сезоне полузащитник провел 22 матча в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...