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Тоттенхэм продлил контракт с Тангангой
Игрок проведет в команде ещё 5 лет
Защитник "Тоттенхэма" Джафет Танганга продлил контракт с клубом, пишет официальный сайт клуба.
✍️ We are delighted to announce that @JTanganga99 has signed a new contract with the Club which will run until 2025.#THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2020
Новое соглашение с 21-летним англичанином будет рассчитано до лета 2025 года.
В минувшем сезоне Танганга провел 11 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.
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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
27.07.2020 в 18:31
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