Тоттенхэм продлил контракт с Тангангой

Защитник "Тоттенхэма" Джафет Танганга продлил контракт с клубом, пишет официальный сайт клуба.

✍️ We are delighted to announce that @JTanganga99 has signed a new contract with the Club which will run until 2025.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2020

Новое соглашение с 21-летним англичанином будет рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Танганга провел 11 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.