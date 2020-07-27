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Тоттенхэм продлил контракт с Тангангой

Англия
(1 голосов)

Игрок проведет в команде ещё 5 лет

Тоттенхэм продлил контракт с Тангангой
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Защитник "Тоттенхэма" Джафет Танганга продлил контракт с клубом, пишет официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 21-летним англичанином будет рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Танганга провел 11 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Джафет Танганга
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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
27.07.2020 в 18:31
З Танґанґою. Поправте, будь ласка.
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