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Ливерпуль заинтересован в подписании Нереса

Англия
(1 голосов)

Мерсисайдцы собираются усилить состав

Ливерпуль заинтересован в подписании Нереса
Новина українською

Нерес попал в сферу интересов "Ливерпуля".

По информации Calciomercato, "Ливерпуль" собирается усилить линию атаки вингером "Аякса" Давидом Нересом. Мерсисайдский клуб следит за бразильцем еще с прошлого сезона, однако лишь сейчас "красные" готовы сделать шаг для приобретения игрока.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего вингера претендуют "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне на счету Нереса 6 голов и 1 результативная передача в 12 матчах чемпионата Голландии.

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В статье: Аякс (Амстердам) Ливерпуль Давид Нерес
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