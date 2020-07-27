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Ливерпуль заинтересован в подписании Нереса
Мерсисайдцы собираются усилить состав
Нерес попал в сферу интересов "Ливерпуля".
По информации Calciomercato, "Ливерпуль" собирается усилить линию атаки вингером "Аякса" Давидом Нересом. Мерсисайдский клуб следит за бразильцем еще с прошлого сезона, однако лишь сейчас "красные" готовы сделать шаг для приобретения игрока.
Ранее сообщалось, что на 23-летнего вингера претендуют "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Атлетико".
В текущем сезоне на счету Нереса 6 голов и 1 результативная передача в 12 матчах чемпионата Голландии.
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