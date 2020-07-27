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Легенда МЮ советует клубу взять пример с Ливерпуля и продать де Хеа

Англия
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Легенда МЮ советует клубу взять пример с Ливерпуля и продать де Хеа
UA-Футбол
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Легенда и бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин продолжает критиковать вратаря команды Давида де Хеа.

"Я никогда не был его поклонником. Он стал совершать очень много ошибок и клуб из-за него теряет много очков. Опять же, это лишь мое мнение, но если "МЮ" хочет бороться за чемпионство, им нужен более сильный вратарь.

Мы все видели, как "Ливерпуль" вышел на новый уровень после прихода Алиссона. Что в этом такого? Если кто-то допускает много ошибок, то его меняют и приглашают более качественного игрока. Есть достаточно хороших вратарей", - цитирует Кина Sky Sports.

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За прошедший сезон де Хеа пропустил 42 гола в 42 матчах, часто допуская детские ошибки. В частности, из-за его неуверенных действий, "МЮ" проиграл "Челси" в полуфинале кубка Англии.

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В статье: Давид де Хеа Рой Кин Манчестер Юнайтед Алиссон Бекер
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
27.07.2020 в 20:32
У таких, как Кин, весьма короткая память. Сколько Де Хеа тащил, он вспомнить не сможет, зато припомнит какие-то отдельные ошибки. Ну и хотелось бы, чтобы Кин прямо сказал, кого лоббирует. Ибо это именно лоббирование чьих-то интересов.
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QzZza (Харкiв)
27.07.2020 в 20:19
а он точно хочет что-то купить?
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scorpius (Ck)
27.07.2020 в 20:15
....де Хею....Кто такая де Хея?)))
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