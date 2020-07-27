Англия
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Тоттенхэм выдал свой худший сезон за 11 лет, но смог финишировать выше Арсенала
Моуриньо есть над чем работать
Лондонский "Тоттенхэм" финишировал в текущем сезоне на шестом месте. Это худший результат команды за последние 11 лет.
В этом сезоне они набрали 59 пунктов, а 2009 году, финишировав девятыми, имели в активе 51. Но как бы там ни было, подобный результат позволил им обогнать своего главного врага - "Арсенал".
Отметим, что "шпоры", с большой долей вероятности, будут играть в Лиге Европы.
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