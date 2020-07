Юрген Клопп - лучший тренер сезона в АПЛ

Юрген Клопп получил престижную награду "LMA Manager of the Year". В переводе - лучший тренер сезона в АПЛ.

В уже прошедшем сезоне немецкий наставник впервые за 30 лет сделал "Ливерпуль" чемпионом Англии. За первые полгода "красные" потеряли лишь два очка, а всего смогли набрать 99 пунктов.

Sir Alex Ferguson announced Jurgen Klopp as the LMA Manager of the Year with a trophy named after the former Man Utd boss pic.twitter.com/YCZOs0YBpC