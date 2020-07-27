Юрген Клопп - лучший тренер сезона в АПЛ

Юрген Клопп получил престижную награду "LMA Manager of the Year". В переводе - лучший тренер сезона в АПЛ.

Читайте также Клопп: Ливерпуль стремится стать еще лучше и продлить свой успех

В уже прошедшем сезоне немецкий наставник впервые за 30 лет сделал "Ливерпуль" чемпионом Англии. За первые полгода "красные" потеряли лишь два очка, а всего смогли набрать 99 пунктов.

Sir Alex Ferguson announced Jurgen Klopp as the LMA Manager of the Year with a trophy named after the former Man Utd boss pic.twitter.com/YCZOs0YBpC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 27, 2020

Отметим, что в последнем сезоне награду получил Крис Уайлдер, который привел "Шеффилд Юнайтед" к победе в Чемпионшипе. Рекордсмен - Алекс Фергюсон, у которого 5 подобных титулов.