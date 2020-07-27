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Юрген Клопп - лучший тренер сезона в АПЛ

Англия
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Юрген Клопп - лучший тренер сезона в АПЛ
UA-Футбол
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Юрген Клопп получил престижную награду "LMA Manager of the Year". В переводе - лучший тренер сезона в АПЛ.

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В уже прошедшем сезоне немецкий наставник впервые за 30 лет сделал "Ливерпуль" чемпионом Англии. За первые полгода "красные" потеряли лишь два очка, а всего смогли набрать 99 пунктов.

Отметим, что в последнем сезоне награду получил Крис Уайлдер, который привел "Шеффилд Юнайтед" к победе в Чемпионшипе. Рекордсмен - Алекс Фергюсон, у которого 5 подобных титулов.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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