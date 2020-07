Официально: Адам Лаллана подписал контракт с новым клубом

Адам Лаллана покинул "Ливерпуль" несколько дней назад. У него истек срок действия контракта.

Уже сегодня он нашел новый клуб. Полузащитник подписал трехлетний контракт с "Брайтоном". Адам будет играть в новом клубе под 14-м номером.

???? It’s official!



✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC ????⚪️