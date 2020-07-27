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Официально: Адам Лаллана подписал контракт с новым клубом

Англия
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Чемпион Англии отправился в середняк

Официально: Адам Лаллана подписал контракт с новым клубом
UA-Футбол
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Адам Лаллана покинул "Ливерпуль" несколько дней назад. У него истек срок действия контракта.

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Уже сегодня он нашел новый клуб. Полузащитник подписал трехлетний контракт с "Брайтоном". Адам будет играть в новом клубе под 14-м номером.

Отметим, что Лаллана играл за "Ливерпуль" на протяжении шести лет. За это время он провел 178 матчей и завоевал пять трофеев.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Адам Лаллана
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