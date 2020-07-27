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Чемпионшип, матчи плей-офф. Фулхэм и Суонси начинают с побед

Англия
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Лондонцы одной ногой в финале

Чемпионшип, матчи плей-офф. Фулхэм и Суонси начинают с побед
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Если "Лидс" и "Вест Бромвич" оформили досрочные путевки в АПЛ, то четыре команды попали в финал четырех, начав битву за последнюю. Закончились первые полуфинальные игры.

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Сначала "Суонси" дома обыграл "Брентфорд". Вторые считались фаворитами, так как регулярный сезон завершили на третьем месте. Однако на деле все сложилось немного иначе. "Лебеди" забили единственный гол благодаря усилиям Андре Айю. Форвард мог стать абсолютным героем, но не реализовал пенальти.

"Суонси" - "Брентфорд" 1:0
Гол: Айю 82
Удаление: Генри 66

А вот "Фулхэм" решил практически все свои вопросы. Лондонский коллектив обыграл на выезде "Кардифф" со счетом 2:0 и уже может мысленно готовиться к финалу. Возможно мы немного забегаем наперед, но за счет чего "лазурные" будут отыгрываться - вопрос открытый.

Ответные матчи пройдут 29-го и 30-го июля.

"Кардифф" - "Фулхэм" 0:2
Голы: Онома 49, Кебано 90+1

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В статье: Брентфорд Фулхэм (Лондон) Суонси Кардифф
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