Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в АПЛ – сэр Алекс отреагировал

Бывший менеджер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поздравил немецкого тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с наградой как лучшему тренеру Английской Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров. Цитирует шотландца Sky Sports.

"Юрген, это потрясающая работа. Прошло 30 лет с момента последней победы "Ливерпуля" в чемпионате. Эта награда – точно заслуженная. Уровень выступлений твоей команды был невероятным".

"Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе "Ливерпуля" в чемпионате Англии. В любом случае, ты это заслужил, так держать".