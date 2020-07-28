  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в АПЛ – сэр Алекс отреагировал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в АПЛ – сэр Алекс отреагировал

Англия
(1 голосов)

Юрген и этикет

Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в АПЛ – сэр Алекс отреагировал
Новина українською

Бывший менеджер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поздравил немецкого тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с наградой как лучшему тренеру Английской Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров. Цитирует шотландца Sky Sports.

Читайте такжеЮрген Клопп - лучший тренер сезона в АПЛ

"Юрген, это потрясающая работа. Прошло 30 лет с момента последней победы "Ливерпуля" в чемпионате. Эта награда – точно заслуженная. Уровень выступлений твоей команды был невероятным".

"Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе "Ливерпуля" в чемпионате Англии. В любом случае, ты это заслужил, так держать".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Алекс Фергюсон Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
28.07.2020 в 10:31
та все вірно. хто як не сер алекс оцінить.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...