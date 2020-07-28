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Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в АПЛ – сэр Алекс отреагировал
Юрген и этикет
Бывший менеджер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поздравил немецкого тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с наградой как лучшему тренеру Английской Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров. Цитирует шотландца Sky Sports.
"Юрген, это потрясающая работа. Прошло 30 лет с момента последней победы "Ливерпуля" в чемпионате. Эта награда – точно заслуженная. Уровень выступлений твоей команды был невероятным".
"Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе "Ливерпуля" в чемпионате Англии. В любом случае, ты это заслужил, так держать".
BREAKING: Jürgen Klopp has won the Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year at the LMA Awards ???? pic.twitter.com/1486eW7a7a— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 27, 2020
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