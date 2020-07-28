Клопп: Завтрак с Алексом Фергюсоном – это как встреча с Папой Римским

Бывший босс "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон похвалил менеджера "Ливерпуля" Юргена Клоппа за то, что немец привел "Ливерпуль" к первому за 30 лет чемпионству в Англии. Отметим, что вчера Юрген был награжден трофеем сэра Алекса – награда вручается лучшему тренеру в АПЛ по итогам сезона.

"Да, мне, как тренеру "Ливерпуля", не совсем корректно это говорить, но я все равно восхищаюсь им (смеется). Фергюсон был первым британским менеджером, с которым я встретился здесь. Не уверен, что он помнит об этом, но я уж точно не мог забыть, ведь завтрак с сэром Алексом – это как встреча с Папой Римским. В тот момент я не мог и подумать, что трофей, который назван в его честь, окажется у меня в руках".

Фергюсон провел 27 лет во главе "Юнайтед" до выхода на пенсию в 2013 году. Сэр Алекс 13 раз брал АПЛ с "красными дьяволами".