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Клопп: Завтрак с Алексом Фергюсоном – это как встреча с Папой Римским

Англия
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Сравнения от Юргена подъехали

Клопп: Завтрак с Алексом Фергюсоном – это как встреча с Папой Римским
Новина українською

Бывший босс "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон похвалил менеджера "Ливерпуля" Юргена Клоппа за то, что немец привел "Ливерпуль" к первому за 30 лет чемпионству в Англии. Отметим, что вчера Юрген был награжден трофеем сэра Алекса – награда вручается лучшему тренеру в АПЛ по итогам сезона.

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"Да, мне, как тренеру "Ливерпуля", не совсем корректно это говорить, но я все равно восхищаюсь им (смеется). Фергюсон был первым британским менеджером, с которым я встретился здесь. Не уверен, что он помнит об этом, но я уж точно не мог забыть, ведь завтрак с сэром Алексом – это как встреча с Папой Римским. В тот момент я не мог и подумать, что трофей, который назван в его честь, окажется у меня в руках".

Фергюсон провел 27 лет во главе "Юнайтед" до выхода на пенсию в 2013 году. Сэр Алекс 13 раз брал АПЛ с "красными дьяволами".

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В статье: Юрген Клопп Алекс Фергюсон Чемпионат Англии Папа Римский АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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xabo59
28.07.2020 в 12:39
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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usovvictor (Kharkov)
28.07.2020 в 12:17
...какое все таки уважение к ним, - мудрые люди, один похож на шалопая, другой сэр, но оба победители в английском футболе...
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