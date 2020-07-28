The Guardian: Виллиан останется в Лондоне, но не в Челси

Вингер лондонского "Челси" Виллиан подпишет контракт с другим клубом из столицы Англии, а именно с "Арсеналом".

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По информации Goal.com со ссылкой на The Guardian, менеджер "синих" Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы 31-летний бразильский исполнитель не покидал "Стэмфорд Бридж". Тем не менее, Виллиан продолжает требовать новый трехлетний трудовой договор, в то время как клуб предлагает ему контракт на 2 года.

Напомним, текущее соглашение Виллиана с "Челси" истекает 31 августа. В этом сезоне бразилец забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 47 поединках за "пенсионеров" во всех соревнованиях.