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Ошибка возымела действие: Борнмут подаст в суд на Hawk-Eye из-за гола Шеффилда в ворота Астон Виллы?

Англия
(1 голосов)

Хоть подзаработают…

Ошибка возымела действие: Борнмут подаст в суд на Hawk-Eye из-за гола Шеффилда в ворота Астон Виллы?
Новина українською

Руководство "Борнмута" склоняется к тому, чтобы запросить компенсацию от компании Hawk-Eye. Причина – чистый гол "Шеффилд Юнайтед" в ворота "Астон Виллы", который ошибочно не засчитали.

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Снаряд полностью пересек линию ворот "львов" в матче, но система фиксации голов не сработала, а поединок завершился ничьей со счетом 0:0. Таким образом, бирмингемцы набрали важный зачетный пункт и остались в АПЛ. Компания извинилась перед "Шеффилдом", но, в итоге, ошибка не повлияла на итоговое положение команды Уайлдера.

Если бы "клинки" выиграли тот матч, то в Чемпионшип вылетела бы именно "Астон Вилла", а не "Борнмут". "Вишни" не собираются требовать пересмотра результатов, но задумываются о денежной компенсации от Hawk-Eye, как сообщает Sky Sports.

Ошибка возымела действие: Борнмут подаст в суд на Hawk-Eye из-за гола Шеффилда в ворота Астон Виллы? - изображение 1

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Hawk Eye Чемпионат Англии АПЛ Hawk-Eye Шеффилд Юнайтед Борнмут
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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xabo60
28.07.2020 в 15:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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octavi4 (Warszawa)
28.07.2020 в 14:54
Везде какая-та лажа..
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