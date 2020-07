Ошибка возымела действие: Борнмут подаст в суд на Hawk-Eye из-за гола Шеффилда в ворота Астон Виллы?

Руководство "Борнмута" склоняется к тому, чтобы запросить компенсацию от компании Hawk-Eye. Причина – чистый гол "Шеффилд Юнайтед" в ворота "Астон Виллы", который ошибочно не засчитали.

Снаряд полностью пересек линию ворот "львов" в матче, но система фиксации голов не сработала, а поединок завершился ничьей со счетом 0:0. Таким образом, бирмингемцы набрали важный зачетный пункт и остались в АПЛ. Компания извинилась перед "Шеффилдом", но, в итоге, ошибка не повлияла на итоговое положение команды Уайлдера.

