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Агент Виллиана: У нас есть предложения от двух клубов АПЛ

Англия
(1 голосов)

Также на игрока претендуют клубы из МЛС и других европейских чемпионатов

Агент Виллиана: У нас есть предложения от двух клубов АПЛ
Новина українською

Агент нападающего "Челси" Виллиана, Киа Джурабчиан рассказал о предложениях продолжения карьеры, которые сейчас есть у игрока. Контракт 31-летнего бразильца с лондонским клубом действует до конца сезона-2019/20.

"У нас были хорошие предложения, в том числе одно — из МЛС, там предлагали присоединиться к команде 1 июля, но Виллиан хотел закончить сезон в составе "Челси" и потом уже определяться с будущим.

Сейчас у него есть два конкретных предложения от клубов АПЛ, предложение от клуба из МЛС и еще два — из других европейских чемпионатов. После того, как он проведет последний матч в этом сезоне за "Челси", он будет определяться с клубом", — цитирует Goal.com со ссылкой на talkSPORT Джурабчиана.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за "Челси" 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.

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В статье: Виллиан Челси (Лондон) Челси
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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчуг)
28.07.2020 в 17:11
Поедет Вилька поближе к берегам Бразилии в МЛС, там сильно напрягаться не надо и капуста капает)))
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Bravissimo (Erevan)
28.07.2020 в 16:26
Тоттенхэм к сеу Жозе
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