Агент Виллиана: У нас есть предложения от двух клубов АПЛ

Агент нападающего "Челси" Виллиана, Киа Джурабчиан рассказал о предложениях продолжения карьеры, которые сейчас есть у игрока. Контракт 31-летнего бразильца с лондонским клубом действует до конца сезона-2019/20.

"У нас были хорошие предложения, в том числе одно — из МЛС, там предлагали присоединиться к команде 1 июля, но Виллиан хотел закончить сезон в составе "Челси" и потом уже определяться с будущим.

Сейчас у него есть два конкретных предложения от клубов АПЛ, предложение от клуба из МЛС и еще два — из других европейских чемпионатов. После того, как он проведет последний матч в этом сезоне за "Челси", он будет определяться с клубом", — цитирует Goal.com со ссылкой на talkSPORT Джурабчиана.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за "Челси" 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.