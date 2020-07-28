Пол Мерсон: Кейн может сделать Манчестер Юнайтед претендентом на титул АПЛ

Экс-полузащитник лондонского "Арсенала", а ныне эксперт Пол Мерсон считает, что "Манчестер Юнайтед" стоит попробовать приобрести нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна.

"Если "Юнайтед" купит Кейна и центрального защитника для связки с Гарри Магуайром, они станут большими игроками в следующем году. Не нужно забывать, что новый сезон начнётся после небольшого перерыва, поэтому важно хорошо стартовать. Если выиграешь первые пять или шесть матчей, будешь претендовать на титул.

Команды могут очень быстро выйти из гонки. "Манчестер Сити" станет лучше, "Челси" продолжает прогрессировать, то же самое можно сказать и про "Юнайтед". Вы всё видели в прошлом сезоне, когда чемпионом стал "Ливерпуль". "Сити" облажался несколько раз, и гонка завершилась уже в ноябре", — цитирует Мерсона Sky Sports.