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МЮ готов подписать испанского защитника, которым интересуется Барселона

Англия
(1 голосов)

Ему всего 23 года

МЮ готов подписать испанского защитника, которым интересуется Барселона
UA-Футбол
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Пау Торрес, после отличного сезона в "Вильярреле", может пойти на повышение. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов.

The Times приписывает "МЮ" интерес к футболисту. Отметим, что клаусула в его контракте равна 50 миллионам, что только усиливает интерес.

Торрес в последнем сезоне отыграл 35 матчей. Ранее мы информировали, что серьезный интерес есть и у "Барселоны".

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В статье: Барселона Вильярреал Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 19:39
Сложность в том, что Вильяреал не готов продавать своего игрока. И переговоры по этому игроку будут сложными, как для МЮ, так и для великой Барселоны. Сам игрок очень хочет перейти в Барселону.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 19:13
В банкрота Бармалея тільки інтерес, а МЮ вже готові підписати. Ось і вся різниця. Вибір за гравцем: грати під постійним навантаженням в АПЛ чи ваньку валяти в Барсі?
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