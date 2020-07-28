МЮ готов подписать испанского защитника, которым интересуется Барселона

Пау Торрес, после отличного сезона в "Вильярреле", может пойти на повышение. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов.

The Times приписывает "МЮ" интерес к футболисту. Отметим, что клаусула в его контракте равна 50 миллионам, что только усиливает интерес.

Торрес в последнем сезоне отыграл 35 матчей. Ранее мы информировали, что серьезный интерес есть и у "Барселоны".

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