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МЮ готов подписать испанского защитника, которым интересуется Барселона
Ему всего 23 года
Пау Торрес, после отличного сезона в "Вильярреле", может пойти на повышение. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов.
The Times приписывает "МЮ" интерес к футболисту. Отметим, что клаусула в его контракте равна 50 миллионам, что только усиливает интерес.
Торрес в последнем сезоне отыграл 35 матчей. Ранее мы информировали, что серьезный интерес есть и у "Барселоны".
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 19:39
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 19:13
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