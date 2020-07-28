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Санчо - приоритет для МЮ, клуб отказался от лидера Астон Виллы
"Дьяволы" продолжают искать деньги для "Боруссии"
"Манчестер Юнайтед" обозначил главную трансферную цель на лето. Об этом передает Sky Sports.
Приоритет для них - Джейдон Санчо. Руководство команды продолжает искать сумму для подписания, так как "Боруссия" требует порядка ста миллионов.
Ради трансфера Санчо, "МЮ" отказался от Джека Грилиша. Около года "Юнайтед" изучал возможность его трансфера, но после того, как "Астон Вилла" сохранила прописку в АПЛ, она сразу выставила на своего капитана серьезный ценник.
Ранее сообщалось, что также "дьяволы" готовы укрепить защиту.
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