Санчо - приоритет для МЮ, клуб отказался от лидера Астон Виллы

"Манчестер Юнайтед" обозначил главную трансферную цель на лето. Об этом передает Sky Sports.

Приоритет для них - Джейдон Санчо. Руководство команды продолжает искать сумму для подписания, так как "Боруссия" требует порядка ста миллионов.

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Ради трансфера Санчо, "МЮ" отказался от Джека Грилиша. Около года "Юнайтед" изучал возможность его трансфера, но после того, как "Астон Вилла" сохранила прописку в АПЛ, она сразу выставила на своего капитана серьезный ценник.

Ранее сообщалось, что также "дьяволы" готовы укрепить защиту.

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