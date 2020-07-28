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Санчо - приоритет для МЮ, клуб отказался от лидера Астон Виллы

Англия
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"Дьяволы" продолжают искать деньги для "Боруссии"

Санчо - приоритет для МЮ, клуб отказался от лидера Астон Виллы
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" обозначил главную трансферную цель на лето. Об этом передает Sky Sports.

Приоритет для них - Джейдон Санчо. Руководство команды продолжает искать сумму для подписания, так как "Боруссия" требует порядка ста миллионов.

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Ради трансфера Санчо, "МЮ" отказался от Джека Грилиша. Около года "Юнайтед" изучал возможность его трансфера, но после того, как "Астон Вилла" сохранила прописку в АПЛ, она сразу выставила на своего капитана серьезный ценник.

Ранее сообщалось, что также "дьяволы" готовы укрепить защиту.

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джек Грилиш Джейдон Санчо
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