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Фернандиньо: Гвардиола признался мне, что хотел бы сделать Бразилию Чемпионом Мира

Англия
(1 голосов)

Какой-то фантастический вариант

Фернандиньо: Гвардиола признался мне, что хотел бы сделать Бразилию Чемпионом Мира
UA-Футбол
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Полузащитник "Ман Сити" Фернандиньо признался, что Хосеп Гвардиола фантазировал на тему того, что он хотел бы возглавить сборную Бразилии.

"Пеп признался мне, что хотел бы сделать Бразилию Чемпионом Мира и даже имеет стратегию, как это осуществить. Но вряд ли это может случиться, я не верю в это.

Гвардиола сам понимает, что Бразилию и Аргентину должны тренировать бразильцы и аргентинцы. В южной Америке много отличных игроков и тренеров", - цитирует бразильца Goal.

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Отметим, что сейчас бразильцев успешно тренирует Тите, с которым "селесао" выиграли кубок Америки и выходили в четвертьфинал Чемпионата Мира.

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В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Бразилия
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
28.07.2020 в 23:09
Не вижу проблемы чтоб Бразилию тренировал не бразилец. Но им конечно виднее.
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