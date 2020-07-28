Фернандиньо: Гвардиола признался мне, что хотел бы сделать Бразилию Чемпионом Мира

Полузащитник "Ман Сити" Фернандиньо признался, что Хосеп Гвардиола фантазировал на тему того, что он хотел бы возглавить сборную Бразилии.

"Пеп признался мне, что хотел бы сделать Бразилию Чемпионом Мира и даже имеет стратегию, как это осуществить. Но вряд ли это может случиться, я не верю в это.

Гвардиола сам понимает, что Бразилию и Аргентину должны тренировать бразильцы и аргентинцы. В южной Америке много отличных игроков и тренеров", - цитирует бразильца Goal.

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Отметим, что сейчас бразильцев успешно тренирует Тите, с которым "селесао" выиграли кубок Америки и выходили в четвертьфинал Чемпионата Мира.