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Летний новичок Челси рассказал, почему решил переехать в Лондон

Англия
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Летний новичок Челси рассказал, почему решил переехать в Лондон
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Тимо Вернер текущим летом сменил "РБ Лейпциг" на "Челси". Немецкий нападающий назвал главную причину своего выбора.

"Фрэнк Лэмпард. Мы долго говорили о важных вещах - система игры, тактика, моя роль в команде и на поле. Он очень приятный человек.

Фрэнк признался, что хочет помочь мне улучшить мои игровые аспекты. Между нами хорошее взаимопонимания и сейчас он неплохо меня знает. Я счастлив быть здесь", - заявил немецкий форвард.

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Отметим, что долгое время "Челси" сражался с "Ливерпулем" за право подписать Тимо. В начале года именно "красные" считались главными фаворитами.

За прошлый сезон Тимо забил 34 гола в 43-х матчах.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тимо Вернер
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