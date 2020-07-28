Летний новичок Челси рассказал, почему решил переехать в Лондон

Тимо Вернер текущим летом сменил "РБ Лейпциг" на "Челси". Немецкий нападающий назвал главную причину своего выбора.

"Фрэнк Лэмпард. Мы долго говорили о важных вещах - система игры, тактика, моя роль в команде и на поле. Он очень приятный человек.

Фрэнк признался, что хочет помочь мне улучшить мои игровые аспекты. Между нами хорошее взаимопонимания и сейчас он неплохо меня знает. Я счастлив быть здесь", - заявил немецкий форвард.

Отметим, что долгое время "Челси" сражался с "Ливерпулем" за право подписать Тимо. В начале года именно "красные" считались главными фаворитами.

За прошлый сезон Тимо забил 34 гола в 43-х матчах.