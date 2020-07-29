АПЛ представила обновленный мяч от Nike на сезон-2020/21

Пресс-служба Английской Премьер-лиги представила новый мяч, которым будут играть футболисты в следующем сезоне. Речь идет об обновленном снаряде Flight от известной американской компании Nike.

???? Pace, precision and explosiveness.



Are you ready for @NikeFootball’s new Premier League match ball? ????



Introducing the official 2020/21 Premier League Nike Flight ball #Playwithlove ???? https://t.co/tL0aqKkB5C pic.twitter.com/AYahTd35ZC — Premier League (@premierleague) July 29, 2020

Такая же сфера будет задействована и в Серии А, а также в некоторых других чемпионатах. Основной цвет английского снаряда – белый, но с черными и красными вставками.

Game On ???? Introducing the 20/21 Premier League Nike Flight Ball ⤵️



Available at Pro:Direct ???????? https://t.co/S2rbUZVUIm pic.twitter.com/2yjPSvZLLg — Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) July 29, 2020

Отмечается, что благодаря новым технологиям траектория полета улучшится, а турбулентность снизится на 30%. Напомним, сезон-2019/20 в АПЛ завершился победой "Ливерпуля" – "красные" набрали в 38 матчах 99 очков, "Манчестер Сити" отстал от команды Клоппа на 18 зачетных пунктов.