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АПЛ представила обновленный мяч от Nike на сезон-2020/21
Рельеф в моде
Пресс-служба Английской Премьер-лиги представила новый мяч, которым будут играть футболисты в следующем сезоне. Речь идет об обновленном снаряде Flight от известной американской компании Nike.
???? Pace, precision and explosiveness.— Premier League (@premierleague) July 29, 2020
Are you ready for @NikeFootball’s new Premier League match ball? ????
Introducing the official 2020/21 Premier League Nike Flight ball #Playwithlove ???? https://t.co/tL0aqKkB5C pic.twitter.com/AYahTd35ZC
Такая же сфера будет задействована и в Серии А, а также в некоторых других чемпионатах. Основной цвет английского снаряда – белый, но с черными и красными вставками.
Game On ???? Introducing the 20/21 Premier League Nike Flight Ball ⤵️— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) July 29, 2020
Available at Pro:Direct ???????? https://t.co/S2rbUZVUIm pic.twitter.com/2yjPSvZLLg
Отмечается, что благодаря новым технологиям траектория полета улучшится, а турбулентность снизится на 30%. Напомним, сезон-2019/20 в АПЛ завершился победой "Ливерпуля" – "красные" набрали в 38 матчах 99 очков, "Манчестер Сити" отстал от команды Клоппа на 18 зачетных пунктов.