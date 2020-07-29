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АПЛ представила обновленный мяч от Nike на сезон-2020/21

Англия
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Рельеф в моде

АПЛ представила обновленный мяч от Nike на сезон-2020/21
Новина українською

Пресс-служба Английской Премьер-лиги представила новый мяч, которым будут играть футболисты в следующем сезоне. Речь идет об обновленном снаряде Flight от известной американской компании Nike.

Такая же сфера будет задействована и в Серии А, а также в некоторых других чемпионатах. Основной цвет английского снаряда – белый, но с черными и красными вставками.

Отмечается, что благодаря новым технологиям траектория полета улучшится, а турбулентность снизится на 30%. Напомним, сезон-2019/20 в АПЛ завершился победой "Ливерпуля" – "красные" набрали в 38 матчах 99 очков, "Манчестер Сити" отстал от команды Клоппа на 18 зачетных пунктов.

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В статье: Мяч Чемпионат Англии Nike АПЛ nike flight
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