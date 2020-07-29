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Агент Сократиса опроверг информацию о возможном уходе игрока из Арсенала

Англия
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Константинос возмущен подобными слухами

Агент Сократиса опроверг информацию о возможном уходе игрока из Арсенала
Новина українською

Агент защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса, Константинос Фаррас опроверг информацию о том, что его клиент сменит клуб в летнее трансферное окно.

"Сократис останется в "Арсенале". Не вижу никаких причин для его ухода. Не понимаю, почему все пишут неправду и распространяют ложную информацию, — цитирует Goal.com Фарраса.

В сезоне-2019/20 32-летний грек провел за "Арсенал" 28 матчей, на его счету 3 гола. Контракт игрока с "канонирами" действует до конца июня 2021 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Сократис Папастатопулос
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