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Боруссия готова продать Санчо в МЮ за 120 миллионов евро

Англия
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Манкунианцы готовы заплатить не больше 100 миллионов

Боруссия готова продать Санчо в МЮ за 120 миллионов евро
Новина українською

Переход полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" под вопросом, сообщает Kicker.

По информации источника, немецкий клуб намерен продать 20-летнего англичанина за 120 миллионов евро и не собирается торговаться по поводу цены, в то время как англичане не готовы предложить больше 100 миллионов евро за футболиста.

В сезоне-2019/20 Санчо забил 20 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за "Боруссию".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
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