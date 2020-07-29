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Мерсон советует Челси купить Стоунса у Манчестер Сити

Англия
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Но отпустит ли его Пеп?

Мерсон советует Челси купить Стоунса у Манчестер Сити
Новина українською

Бывший игрок "Арсенала", а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон выразил мнение, что "Челси" стоит приобрести защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса.

"У "Челси" нет талантливого центрального защитника, способного обращаться с мячом. На их месте я бы взял на эту роль Стоунса и поставил бы его в середину оборонительной тройки, а по бокам – Рюдигера и Кристенсена. "Челси" любит начинать атаки из глубины, так что им необходим игрок, умеющий великолепно работать с мячом. Думаю, Стоунс был бы прекрасной покупкой.

У Джона большой потенциал, но ему нужна уверенность. В данный момент ни один из защитников "Челси" не обращается с мячом на том же уровне, что он", — цитирует Мерсона Sky Sports.

Стоунс перешёл в "Манчестер Сити" из "Эвертона" летом 2016 года за € 55,6 млн. В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл 16 матчей в чемпионате Англии.

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В статье: Челси (Лондон) Джон Стоунс Джон Стоунз Пол Мерсон
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