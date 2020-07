Дорога в Ливерпуль? Бавария готова отпустить Тьяго за 30 миллионов

Судя по всему, мюнхенская "Бавария" смирилась с уходом Тьяго Алькантары. Его уже долгое время сватают в "Ливерпуль".

Как сообщает журналист Кристиан Фальке, руководство чемпиона Германии готово отпустить испанца за 30 миллионов евро. Он отказался продлевать контракт.

Однако источник также указывает, что англичане все еще не сделали офицального предложения. Пока неизвестно, будут ли они вообще вступать в переговоры.

Our Story: The Bosses of @fcbayern have decided that Thiago will be allowed to leave with an offer of at least 30 Mio Euros. TRUE: there is no offer yet @SPORTBILD @altobelli13