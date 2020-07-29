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Дорога в Ливерпуль? Бавария готова отпустить Тьяго за 30 миллионов

Англия
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Клопп давно его ждет

Дорога в Ливерпуль? Бавария готова отпустить Тьяго за 30 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Судя по всему, мюнхенская "Бавария" смирилась с уходом Тьяго Алькантары. Его уже долгое время сватают в "Ливерпуль".

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Как сообщает журналист Кристиан Фальке, руководство чемпиона Германии готово отпустить испанца за 30 миллионов евро. Он отказался продлевать контракт.

Однако источник также указывает, что англичане все еще не сделали офицального предложения. Пока неизвестно, будут ли они вообще вступать в переговоры.

В прошлом сезоне Тьяго успел провести 36 матчей, в которых забил четыре гола.

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тьяго Алькантара
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