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СМИ: Ман Сити полностью согласовал трансфер вингера Валенсии

Англия
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Ждем официального подтверждения

СМИ: Ман Сити полностью согласовал трансфер вингера Валенсии
UA-Футбол
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Ферран Торрес в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити". По данным ряда испанских СМИ, уже все детали сделки улажены.

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Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Еще десять "Валенсия" может получить в случае выполнения игроком определенных условий. Сам испанец подпишет долгосрочный контракт.

Ферран неплохо сумел заявить о себе в прошедшем сезоне, во время которого провел 44 матча, забил шесть голов и отдал восемь голевых. Интерес к нему проявляли "Барселона", "Ливерпуль" и "Ювентус".

Отметим, что "горожане" надеются, что у Торреса получится заменить Лероя Сане, который ушел в "Баварию".

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Манчестер Сити Валенсия Ферран Торрес
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