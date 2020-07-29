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СМИ: Ман Сити полностью согласовал трансфер вингера Валенсии
Ждем официального подтверждения
Ферран Торрес в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити". По данным ряда испанских СМИ, уже все детали сделки улажены.
Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Еще десять "Валенсия" может получить в случае выполнения игроком определенных условий. Сам испанец подпишет долгосрочный контракт.
Ферран неплохо сумел заявить о себе в прошедшем сезоне, во время которого провел 44 матча, забил шесть голов и отдал восемь голевых. Интерес к нему проявляли "Барселона", "Ливерпуль" и "Ювентус".
????????Negociación muy avanzada en el día de hoy entre @valenciacf y @ManCity por @FerranTorres20 con interlocutores Txiki Beguiristáin y Jorge Mendes.— Héctor Gómez (@Generaldepie_) July 29, 2020
???? 25M€ más 10 en variables pic.twitter.com/8CKcnzsOw4
Отметим, что "горожане" надеются, что у Торреса получится заменить Лероя Сане, который
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