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Брентфорд - Суонси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 29.07.2020 покажут видео онлайн трансляцию матча

Брентфорд - Суонси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

В ответном полуфинальном матче плей-офф чемпионшипа "Брентфорд" примет "Суонси". В первой игре "лебеди" одержали минимальную победу, но это не дает им никаких гарантий. Впереди - финал и возможность попасть в АПЛ. Мотивации командам будет не занимать.

Читайте такжеЧемпионшип, матчи плей-офф. Фулхэм и Суонси начинают с побед

Чемпионшип, плей-офф
Ответный полуфинал
Брентфорд 21:45 Суонси

Телетрансляция на канале Сетанта

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы - пользователь сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионшип Брентфорд Суонси
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