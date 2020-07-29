Брентфорд - Суонси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В ответном полуфинальном матче плей-офф чемпионшипа "Брентфорд" примет "Суонси". В первой игре "лебеди" одержали минимальную победу, но это не дает им никаких гарантий. Впереди - финал и возможность попасть в АПЛ. Мотивации командам будет не занимать.

Чемпионшип, плей-офф

Ответный полуфинал

Брентфорд 21:45 Суонси

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