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Моуриньо подколол полузащитника МЮ, сказав, что тот часто бьет пенальти

Англия
(1 голосов)

Особенный

Моуриньо подколол полузащитника МЮ, сказав, что тот часто бьет пенальти
UA-Футбол
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Наставник "Тоттенхэм" подшутил над своим соотечественником Бруну Фернандешом, который часто бьет пенальти в последнее время.

"Бруну в отличной форме, он пришел и усилил "МЮ". Также он доказал, что сейчас по праву считается одним из лучших пенальтистов. За последнее время он пробил их около 20-ти", - цитирует "Особенного" Record.

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В защиту Бруну скажем, что после прихода в "МЮ" он забил десять голов, шесть из которых был с 11-метровой отметки.

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В статье: Жозе Моуриньо Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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