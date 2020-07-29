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Моуриньо подколол полузащитника МЮ, сказав, что тот часто бьет пенальти
Особенный
Наставник "Тоттенхэм" подшутил над своим соотечественником Бруну Фернандешом, который часто бьет пенальти в последнее время.
"Бруну в отличной форме, он пришел и усилил "МЮ". Также он доказал, что сейчас по праву считается одним из лучших пенальтистов. За последнее время он пробил их около 20-ти", - цитирует "Особенного" Record.
В защиту Бруну скажем, что после прихода в "МЮ" он забил десять голов, шесть из которых был с 11-метровой отметки.
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