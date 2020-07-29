Челси сосредоточит все силы на подписании защитника Лестера

Фрэнк Лэмпард продолжает требовать у руководства усиления левого фланга обороны.

Как сообщает Goal, "Челси" сосредоточит все силы на подписании Бена Чилвелла. Англичанин провел несколько достойных сезонов в "Лестере", после чего стал часто вызываться в сборную Англии.

"Лисы" всеми силами будут стараться удержать фулл-бэка и уже предложли ему новый контракт. Сейчас порталом Transfermarkt он оценивается в 40 миллионов евро.

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На счету Бена в этом сезоне 33 матча. Он пропустил концовку сезона из-за травмы.