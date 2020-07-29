Чемпионшип, плей-офф. Брентфорд берет красивый реванш и выходит в финал

"Брентфорд" - первый финалист плей-офф Чемпионшипа. Победитель турнира четырех получает путевку в АПЛ.

Проиграв первый матч четыре дня назад, наставник "пчел" сделал работу над ошибками и провел образцовый поединок. Уже в первом тайме команда забила дважды, а на 46-й минуте Мбеумо нанес контрольный удар - 3:0. "Суонси" пытался спастись, но гол Брюстера не изменил ничего.

"Брентфорд", который занял третье место в регулярном сезоне, первым выходит в финал. Завтра "Фулхэм" и "Кардиф" разыграют вторую путевку.

"Брентфорд" - "Суонси" 3:1

Голы: Уоткинс 11, Маркондес 15, Мбеумо 46 - Брюстер 78