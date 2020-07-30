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Агент Озила: Месут покинет Арсенал в 2021 году
Игрок не останется в лондонском клубе
Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила, Эркют Согют поделился мнением о будущем футболиста.
"Не думаю, что положение Месута в "Арсенале" изменится до 2021 года. Пока у него есть контракт, он будет оставаться в команде. Вероятность ухода Озила из "Арсенала" в 2021 году — 90 процентов. Поедет ли он в Азию, Америку или Турцию? Вполне возможно", — цитирует Goal.com Согюта.
Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В сезоне-2019/20 он провел за команду 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.
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