  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Инвесторы из Саудовской Аравии отказались покупать Ньюкасл
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инвесторы из Саудовской Аравии отказались покупать Ньюкасл

Англия
(1 голосов)

Не купить "сорокам" Коутиньо и Кавани

Инвесторы из Саудовской Аравии отказались покупать Ньюкасл
UA-Футбол
Новина українською

Не быть "Ньюкаслу" грандом в ближайшее время. Богатые арабские инвесторы отказались от идеи покупки клуба.

Читайте такжеАравийский принц готов купить Ньюкасл и пригласить топ-тренера – Почеттино может возглавить сорок

В официальном заявлении, которое публикует Sky Sports, была названа причина данного решения.

"К сожалению, затянувшийся процесс в нынешних условиях в сочетании с глобальной неопределенностью сделал потенциальные инвестиции не коммерчески жизнеспособными. В конечном счете, в течение непредвиденно затянувшегося процесса срок действия коммерческого соглашения между Инвестиционной группой и владельцами клуба истек, и наш инвестиционный тезис не был поддержан", - говорится в тексте заявления.

Отметим, что сразу после новостей о покупке "Ньюкасла", в СМИ появилось много слухов о новичках. "Сороки" должны были подписать Коутиньо, Кавани и Кулибали, а тренером сделать Маурисио Почеттино. Но теперь это только мечты фанатов.

Последний сезон "Ньюкасл" завершил на 13-м месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Ньюкасл"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...