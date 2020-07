Инвесторы из Саудовской Аравии отказались покупать Ньюкасл

Не быть "Ньюкаслу" грандом в ближайшее время. Богатые арабские инвесторы отказались от идеи покупки клуба.

В официальном заявлении, которое публикует Sky Sports, была названа причина данного решения.

"К сожалению, затянувшийся процесс в нынешних условиях в сочетании с глобальной неопределенностью сделал потенциальные инвестиции не коммерчески жизнеспособными. В конечном счете, в течение непредвиденно затянувшегося процесса срок действия коммерческого соглашения между Инвестиционной группой и владельцами клуба истек, и наш инвестиционный тезис не был поддержан", - говорится в тексте заявления.

????️ "With a deep appreciation for the Newcastle community and the significance of its football club, we have come to the decision to withdraw our interest in acquiring Newcastle United Football Club"