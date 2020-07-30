Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Инвесторы из Саудовской Аравии отказались покупать Ньюкасл
Не купить "сорокам" Коутиньо и Кавани
Не быть "Ньюкаслу" грандом в ближайшее время. Богатые арабские инвесторы отказались от идеи покупки клуба.
В официальном заявлении, которое публикует Sky Sports, была названа причина данного решения.
"К сожалению, затянувшийся процесс в нынешних условиях в сочетании с глобальной неопределенностью сделал потенциальные инвестиции не коммерчески жизнеспособными. В конечном счете, в течение непредвиденно затянувшегося процесса срок действия коммерческого соглашения между Инвестиционной группой и владельцами клуба истек, и наш инвестиционный тезис не был поддержан", - говорится в тексте заявления.
????️ "With a deep appreciation for the Newcastle community and the significance of its football club, we have come to the decision to withdraw our interest in acquiring Newcastle United Football Club"— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 30, 2020
Отметим, что сразу после новостей о покупке "Ньюкасла", в СМИ появилось много слухов о новичках. "Сороки" должны были подписать Коутиньо, Кавани и Кулибали, а тренером сделать Маурисио Почеттино. Но теперь это только мечты фанатов.
Последний сезон "Ньюкасл" завершил на 13-м месте.